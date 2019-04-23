VADA до сих пор не раскрыла результаты проверки Порошенко на наркотики

Действующий президент Украины прошёл повторное тестирование почти две недели назад.

10 апреля действующий президент Украины Пётр Порошенко повторно сдал анализы на наркотики и алкоголь в лаборатории Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Результаты должны были быть опубликованы через 5–10 дней, однако они до сих пор неизвестны, напоминает STRANA.ua.

— Результаты, наверное, будут в начале следующей недели (понедельник, 15 апреля — Прим. ред.), потому что требуется от 48 до 71 часа, — говорили эксперты в день сдачи анализов.

Напомним, что Порошенко поехал в лабораторию VADA по призыву боксёра Владимира Кличко. Владимир Зеленский отказался от повторного тестирования.