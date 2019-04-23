Гройсман допустил сотрудничество с Зеленским. Но есть условие

По мнению действующего украинского премьера, взаимодействие всех ветвей власти — это всегда хорошо. Особенно если им нечего делить.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который намерен создать новую политическую силу взамен "Блока Петра Порошенко", высказался о сотрудничестве с победившим на президентских выборах Владимиром Зеленским. По его словам, бессмысленно вставлять друг другу палки в колёса: нужно находить правильные решения для развития страны.

— Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой — президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того чтобы принимать правильные и эффективные решения, — приводит слова политика "Укринформ".

И тем не менее Гройсман, по-видимому, ждёт каких-то шагов навстречу от самого Зеленского. Завершая свой спич о сотрудничестве, он намекнул, что этому может помешать противоположный взгляд на вещи.

— Но если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы, — резюмировал премьер.

Напомним, действующий президент Пётр Порошенко получил менее четверти голосов избирателей в ходе второго тура выборов главы государства. Остальные проголосовали за Владимира Зеленского.

А ранее стало известно, что Гройсман решил бросить Порошенко и создать свою партию.