Прямая трансляция: Лазарев и Киркоров рассказывают о подготовке к Евровидению

Читайте также

Прямая трансляция: Лазарев и Киркоров рассказывают о подготовке к Евровидению

13

Участник Евровидения-2019 от России Сергей Лазарев и его продюсер Филипп Киркоров рассказывают о предстоящем конкурсе. Артист выступит в полуфинале 16 мая.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×