В Оренбуржье насмерть сбили школьника, который сел завязывать шнурки — видео

Мальчик получил перелом черепа и правого бедра. Ребёнок скончался на месте происшествия.

В Орске водитель микроавтобуса насмерть сбил 12-летнего школьника, который наклонился завязать шнурки.

Трагедия произошла на парковке одного из магазинов. Мальчик получил перелом черепа и правого бедра. Он скончался на месте.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства дела. Как сообщает РИА "Новости", водителя микроавтобуса сначала задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде.

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