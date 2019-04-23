В Оренбуржье насмерть сбили школьника, который сел завязывать шнурки — видео

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В Оренбуржье насмерть сбили школьника, который сел завязывать шнурки — видео

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Мальчик получил перелом черепа и правого бедра. Ребёнок скончался на месте происшествия.

В Орске водитель микроавтобуса насмерть сбил 12-летнего школьника, который наклонился завязать шнурки.

Трагедия произошла на парковке одного из магазинов. Мальчик получил перелом черепа и правого бедра. Он скончался на месте.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства дела. Как сообщает РИА "Новости", водителя микроавтобуса сначала задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Лайф сообщал, что певица МакSим попала в серьёзное ДТП по дороге в аэропорт.

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