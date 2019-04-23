Ушаков рассказал об официальном визите Си Цзиньпина в Россию летом 2019 года

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Ушаков рассказал об официальном визите Си Цзиньпина в Россию летом 2019 года

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Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: © Пресс-служба Кремля

Сначала председатель КНР посетит Москву, где примет участие в двусторонних переговорах, а после станет главным гостем ПМЭФ.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом в июне 2019 года. Об этом рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Он уточнил, что сначала в Москве пройдут двусторонние переговоры с участием китайского лидера, а затем Си Цзиньпин станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.

Ушаков добавил, что визит главы КНР в Россию приурочен к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

По словам Ушакова, в ПМЭФ также примет участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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