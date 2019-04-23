В Кремле рассказали, чем закончатся переговоры Путина и Ким Чен Ына

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В Кремле рассказали, чем закончатся переговоры Путина и Ким Чен Ына

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Сергеев

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына подписания соглашений и совместного заявления для прессы не планируется. Он добавил, что после беседы 25 апреля во Владивостоке состоится официальный обед.

Что касается самих переговоров, то сначала они будут в узком составе, а потом уже в расширенном.

Переговоры лидеров России и КНДР состоятся 25 апреля во Владивостоке. Ожидается, что глава Северной Кореи приедет в нашу страну на собственном бронепоезде.

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