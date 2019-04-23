Ушаков рассказал, кто будет на встрече Путина с лидером КНДР

Ряд российских государственных деятелей будут сопровождать президента России Владимира Путина на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
В частности, на встрече будут присутствовать вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, руководитель РЖД Олег Белозёров, замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.
Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля во Владивостоке. По информации ряда СМИ, лидер КНДР приедет в нашу страну на собственном бронепоезде. Ранее Ушаков заявил, что визит председателя Государственного совета Северной Кореи в нашу страну является ключевым событием.
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