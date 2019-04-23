Ушаков рассказал, кто будет на встрече Путина с лидером КНДР

Читайте также

Ушаков рассказал, кто будет на встрече Путина с лидером КНДР

15

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев/Flickr/Republic of Korea

В частности, это полпред российского лидера Юрий Трутнев и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ряд российских государственных деятелей будут сопровождать президента России Владимира Путина на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

В частности, на встрече будут присутствовать вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, руководитель РЖД Олег Белозёров, замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.

Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля во Владивостоке. По информации ряда СМИ, лидер КНДР приедет в нашу страну на собственном бронепоезде. Ранее Ушаков заявил, что визит председателя Государственного совета Северной Кореи в нашу страну является ключевым событием.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×