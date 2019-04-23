В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Китае

Российский лидер отправится в КНР в конце апреля и проведёт ряд запланированных встреч и контактов "на ногах".

Президент России Владимир Путин на полях международного форума "Один пояс, один путь" проведёт переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин отправится в Китай 26−27 апреля. В программе российского лидера значатся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Помимо запланированных встреч президент России проведёт ряд так называемых контактов на ногах.

Второй международный форум "Один пояс, один путь" пройдёт в Пекине в конце апреля, в нём примут участие лидеры 37 государств.