Ушаков заявил, что Путин пока не планирует контактов с украинской стороной

В Кремле считают, что в первую очередь нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация и какие шаги предпримет новый президент.

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с украинской стороной. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, сначала в том числе нужно дождаться официальных итогов президентских выборов.

— Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация на Украине и какие первые шаги предпримет новый президент, — заявил Ушаков.

Ранее сообщалось, что после подсчёта 99,85% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%.

Напомним, украинские СМИ отмечали, что Зеленский на встрече с дипломатами западных стран заявил, что сядет за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.