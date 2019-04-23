Медведев допустил запрет на использование пластика в России

Глава кабмина вспомнил былые времена, когда все пользовались только бумагой и стеклом.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что в стране может быть введён запрет на использование пластика для защиты окружающей среды.

— Сейчас пластик является серьёзнейшей угрозой всей планете, — заявил глава кабмина на встрече с участниками Всероссийского экологического форума ЕР "Чистая страна".

Медведев отметил, что в период, когда он рос, пластика не было. Все пользовались бумагой, стеклом. По словам премьера, сейчас целый ряд стран думает о запрете использования пластика. Глава кабмина подчеркнул, что Россия тоже может когда-нибудь к этому прийти.

Российский премьер добавил, что на сегодняшний день существует ряд компонентов, которые могут успешно заменить пластиковые материалы.

Ранее Лайф сообщал о решении стран Евросоюза полностью отказаться от одноразового пластика к 2021 году. Комментируя позицию ЕС, российский премьер допустил, что в РФ введут запрет на одноразовую посуду.