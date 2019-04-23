ВМФ может принять "Посейдон" на вооружение к 2021 году

Военно-морской флот России может принять систему "Посейдон" на вооружение к 2021 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
— В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания, — говорит источник агентства.
Как сообщалось ранее, в Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку спецназначения проекта 09852 "Белгород" — первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".
Подробнее прочитать о том, какие разрушения противнику может причинить новый подводный беспилотник, можно в нашем материале "Армагеддон из глубины. Почему российский "Посейдон" пугает НАТО".
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