ВМФ может принять "Посейдон" на вооружение к 2021 году

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ВМФ может принять "Посейдон" на вооружение к 2021 году

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Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В течение двух лет подлодка и беспилотники будут проходить совместные испытания.

Военно-морской флот России может принять систему "Посейдон" на вооружение к 2021 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания, — говорит источник агентства.

Как сообщалось ранее, в Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку спецназначения проекта 09852 "Белгород" — первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".

Подробнее прочитать о том, какие разрушения противнику может причинить новый подводный беспилотник, можно в нашем материале "Армагеддон из глубины. Почему российский "Посейдон" пугает НАТО".

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