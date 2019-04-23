СМИ: Данные о готовящихся терактах у властей Шри-Ланки были ещё в начале месяца

Власти Шри-Ланки располагали данными из разных источников о том, что в стране готовятся террористические акты. Об этом сообщает New York Times.

Предупреждения в органы безопасности поступали ещё в начале месяца, однако никакие меры приняты не были.

Как отмечает издание, возможной причиной бездействия властей могла стать вражда президента страны и премьер-министра, из-за которой последний не мог корректно получать данные спецслужб.

Помимо службы разведки сообщения об угрозе терактов поступали из США и Индии, но премьер-министра "держали в неведении". В результате серии взрывов 21 апреля погиб 321 человек.