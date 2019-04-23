На Кубани первоклассник умер после выписки из больницы

Ребёнку стало плохо, когда он вернулся с уроков: он встал, захрипел и потерял сознание.

В Краснодарском крае, в городе Тимашёвске, первоклассник умер вскоре после выписки из больницы. Как рассказала Лайфу мама семилетнего мальчика Елена Титова, врачи отказались дать направление на проведение дополнительного обследования в краевом центре.

В конце марта врачи нашли у мальчика признаки правосторонней бронхопневмонии, после чего мама ребёнка привезла его в больницу. В медучреждении ребёнку стало плохо — у Тимофея начались судороги, стали трястись ноги.

По результатам выписки из санатория, где школьник провёл несколько дней, его положили в детское отделение Тимашёвской ЦРБ. У ребёнка был слабый пульс, ему кололи сильный антибиотик, давали таблетки.

— Неделю его там пролечили, говорили, что всё хорошо, хрипов нет, выписали и отправили домой, — рассказала Титова.

По её словам, сын продолжал подкашливать, она решила некоторое время не водить его в школу. Женщина просила врачей дать направление на обследование в Краснодаре, однако медики заявили об отсутствии оснований. Мальчик вернулся в школу, а 16 апреля вновь сдал анализы.

18 апреля после уроков Тимофей вернулся домой с букетом собранных по дороге цветов и вручил его маме. Вскоре ему стало плохо — он встал, захрипел, потерял сознание. Мальчика повезли в больницу, где врачи сразу же забрали его в реанимацию. Спустя 40 минут реаниматолог заявила родным школьника, что они привезли в больницу уже тело ребенка.

Как рассказал источник Лайфа в медучреждении, мальчик поступил в больницу в состоянии клинической смерти — без реакции зрачков на свет, без дыхания, без пульса. После проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали биологическую смерть школьника.

Предварительной причиной смерти мальчика медики называют аспирацию желудочного содержимого и асфиксию. По словам мамы Тимофея, в причинах смерти ребёнка разбираются следователи.

Ранее Лайф рассказывал о смерти школьницы в приёмном покое психиатрической больницы.