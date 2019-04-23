Ушаков заявил, что Путин вряд ли встретится в Пекине с представителями США

По его словам, в КНР не будет лиц такого высокого уровня от Вашингтона, которых мог бы принять президент РФ.

Президент России Владимир Путин вряд ли встретится в Китае с представителями США. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, в Пекине не будет лиц такого высокого уровня от США, которые могли бы быть интересны российскому лидеру.

Как сообщалось ранее, 26−27 апреля президент России Владимир Путин отправится в Китай. На полях международного форума "Один пояс, один путь" проведёт переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.