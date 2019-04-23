Ушаков заявил, что Путин вряд ли встретится в Пекине с представителями США

Президент России Владимир Путин вряд ли встретится в Китае с представителями США. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, в Пекине не будет лиц такого высокого уровня от США, которые могли бы быть интересны российскому лидеру.
Как сообщалось ранее, 26−27 апреля президент России Владимир Путин отправится в Китай. На полях международного форума "Один пояс, один путь" проведёт переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
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