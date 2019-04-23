В РПЦ отметили, как после выборов "переобулся" украинский патриарх

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В РПЦ отметили, как после выборов "переобулся" украинский патриарх

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Филарет. Фото: © РИА Новости

Тот заявил, что Зеленский "по воле Божией овладеет должностью руководителя украинской нации".

Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, хотя ещё несколько дней назад критиковал кандидата в президенты. На поведение священнослужителя обратил внимание глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ловко пущено! Филарет Денисенко официально поздравил Зеленского с победой на президентских выборах... Это тот же Михаил Антонович, который всего четыре дня назад возмущался и критиковал Зеленского за сравнение томоса с термосом, — пишет Легойда в своём телеграм-канале.

— Как сейчас говорится, переобулся на ходу. Ну и неизменное "я, как патриарх" — это, конечно, отдельная песня, —добавил Легойда.

Легойда напомнил, что ещё недавно патриарх Филарет награждал Петра Порошенко орденом апостола Андрея Первозванного. Порошенко в свою очередь вручил Филарету Звезду Героя Украины.

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