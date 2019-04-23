Филиппинский президент пригрозил Канаде войной, если та не заберёт свой мусор

Он уже отдал приказ о вывозе отходов к посольству и пригрозил уволить сотрудников таможни.

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что начнёт войну с Канадой, если та не вывезет мусор с территории его страны в ближайшее время, сообщает портал Rappler.

Дело в том, что из Канады в Филиппины незаконно привозятся тонны мусора частными импортёрами. Несмотря на предупреждения и протесты экологов, власти Канады заявили, что не имеют полномочий заставить перевозчиков убрать мусор.

— Я предупреждаю Канаду: может быть, на следующей неделе им лучше вывезти его, или я отправлюсь в плавание в сторону Канады и вывалю там их мусор, — пригрозил Дутерте.

Президент добавил, что "объявит войну" Канаде и вернёт весь мусор обратно.

По сообщению портала, Дутерте уже отдал приказ о вывозе мусора к канадскому посольству в Макати и пригрозил уволить сотрудников таможни, позволяющих привозить отходы из Канады в страну.

Отметим, что Дутерте известен своими громкими и скандальными высказываниями.