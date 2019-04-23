На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения.
— За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня [был спущен] средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине, — передаёт сайт ВМС Украины слова главы Минобороны Степана Полторака.
Длина корабля — 54,8 метра, ширина — 9,8 метра. Его экипаж составляет 29 человек.
Корабли такого класса среди прочего могут вести телеметрическую и радиотехническую разведку, составлять акустические и электромагнитные "портреты" кораблей и подводных лодок.
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