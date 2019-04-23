На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

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На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

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Глава Минобороны заявил, что аналогов ему в стране нет. Длинна корабля — более 50 метров.

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения.

За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня [был спущен] средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине, — передаёт сайт ВМС Украины слова главы Минобороны Степана Полторака.

Длина корабля — 54,8 метра, ширина — 9,8 метра. Его экипаж составляет 29 человек.

Корабли такого класса среди прочего могут вести телеметрическую и радиотехническую разведку, составлять акустические и электромагнитные "портреты" кораблей и подводных лодок.

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