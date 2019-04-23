Путин пообещал пополнить шахматную коллекцию Суворовского училища в Петербурге

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Путин пообещал пополнить шахматную коллекцию Суворовского училища в Петербурге

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Владимир Путин в шахматном клубе "Ход конём" Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © Kremlin.ru

В ходе визита российский лидер осмотрел спортивный комплекс и корпус дополнительного образования, а также библиотеку и музей военно-учебного заведения.

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербургское суворовское военное училище Минобороны РФ, где кратко пообщался с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Глава государства пообещал пополнить коллекцию шахматного клуба суворовцев и пожелал юным шахматистам успехов.

Один из суворовцев показал Путину коллекцию исторических шахмат и рассказал президенту о работе секции.

Обязательно пришлю шахматы, — сказал российский лидер во время общения с суворовцами и пожелал им успехов.

<p>Осмотр спортивного комплекса Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Фото: © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60346" target="_blank">Kremlin.ru</a></p>

Глава государства также посетил музей и библиотеку училища и осмотрел спортивный комплекс и корпус дополнительного образования.

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