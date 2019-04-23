ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

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ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Биятов

Члены ячейки ИГИЛ планировали совершить атаки на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

В Махачкале и Грозном задержали пять членов ячейки ИГИЛ*. Операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает ЦОС ФСБ.

В ведомстве уточнили, что члены террористической организации планировали совершить атаки на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети Интернет, планировалось изготовление самодельного взрывного устройства, — сообщили в ЦОС ФСБ.

У членов запрещённой группировки были проведены обыски, в ходе которых у них изъяли револьвер, гранаты, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, три боевых ножа, два магазина от Калашникова и более 80 патронов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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