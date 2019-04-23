В Суворовском училище Путину показали прототип робота-минёра

Помимо технологических классов президент России осмотрел спортзал, бассейн, тир.

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербургское суворовское училище, где воспитанники показали главе государства свои разработки в области робототехники, а также авиа- и судомоделирования.

Так, в мастерской робототехники суворовцы продемонстрировали президенту прототип робота-минёра, который способен устанавливать мины на песчаном грунте.

В технологических классах Путин осмотрел также модели самолётов времён Великой Отечественной войны, модель корабля Петра Первого "Фаворитка". На модели корабля "Полтава" по просьбе суворовцев президент установил одну из деталей.

— Спасибо вам огромное! Молодцы! — обратился президент к суворовцам по завершении экскурсии.

Сегодня ранее во время визита в Санкт-Петербург президент России поучаствовал в церемонии закладки двух новых фрегатов на "Северной верфи".