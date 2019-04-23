Президент России Владимир Путин расписался на касках рабочих завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Изначально расписаться на каске российского лидера попросил один из рабочих. После того как Путин дал положительный ответ, с подобной просьбой выступили и коллеги рабочего.

Как сообщалось ранее, Путин принял участие в закладке двух фрегатов проекта 22350 на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Глава государства установил закладную доску фрегата "Адмирал Амелько".