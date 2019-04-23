На Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента

Центризбирком Украины обнародовал окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей. Ещё 2,31% бюллетеней признаны недействительными.
#BREAKING:— Alexander Khrebet (@AlexKhrebet) 23 апреля 2019 г.
Ukraine's CEC says it has just processed 100% of the electronic protocols. The results in #UkraineElections2019 are:
Zelensky - 73.22% (13, 541, 530 people voted for)
Poroshenko - 24.45% (4, 522, 320)
Spoiled ballots - 2.31% pic.twitter.com/vhxBXQ2GnQ
По данным ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовало свыше 13,5 миллиона избирателей, а за Петра Порошенко — более 4,5 миллиона.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Инаугурация избранного главы государства должна состояться не позднее 31 мая.
В первом туре президентских выборов, который прошёл 31 марта, Зеленский и Порошенко набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно.
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