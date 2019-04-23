На Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента

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На Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента

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Фото: ©Facebook/Владимир Зеленский

За шоумена Владимира Зеленского проголосовало свыше 13,5 миллиона избирателей, а за действующего главу государства Петра Порошенко — более 4,5 миллиона.

Центризбирком Украины обнародовал окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей. Ещё 2,31% бюллетеней признаны недействительными.

По данным ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовало свыше 13,5 миллиона избирателей, а за Петра Порошенко — более 4,5 миллиона.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Инаугурация избранного главы государства должна состояться не позднее 31 мая.

В первом туре президентских выборов, который прошёл 31 марта, Зеленский и Порошенко набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

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