В Приморье задержали боевиков, планировавших нападения на бизнесменов

Задержанные также намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации.

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье членов ячейки террористической организации "Джамаат ат-таухид валь-джихад"*, которые планировали нападение на бизнесменов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве добавили, что задержанные также планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации.

Отмечается, что у членов ячейки изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистскую литературу, пропагандистские материалы ИГИЛ*, а также средства связи, которые задержанные использовали для связи с зарубежными эмиссарами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению суда.