Стали известны подробности ДТП с участием певицы МакSим

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва" подробности аварии, в которую попала артистка. По её словам, ДТП произошло из-за пробитого колеса.

— Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр, — уточнила Соколова.

Директор певицы также сообщила, что авария, в результате которой МакSим получила множество травм, произошла не в России. Состояние пострадавшей сейчас стабильное, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что певица попала в ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съёмки в Москву. Её ближайшие концерты перенесли на конец мая.