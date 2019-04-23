Путин считает, что Россия может возглавить международные туристические рейтинги

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Путин считает, что Россия может возглавить международные туристические рейтинги

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Фото: © L!FE/Андрей Тишин

Глава государства убеждён, что созданием продукта для путешественников должны заниматься знающие и любящие страну люди.

У России есть все основания быть в числе государств, являющихся лидерами международных рейтингов самых востребованных мест для путешествий на планете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества, сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что осенью 2019 года страна принимает Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации, и подчеркнул необходимость сделать всё, чтобы туристический потенциал РФ осознали представители мировой туриндустрии.

Путин отметил, что важную роль в привлечении туристов играет наличие соответствующей инфраструктуры. Глава государства уточнил, что отсутствие ярких и продуманных маршрутов не могут компенсировать хорошие отели и транспортная доступность.

<p>Президент России осматривает выставку фаянсовой посуды, поднятой с затонувшего английского судна XIX века. Фото: © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60347" target="_blank">Kremlin.ru</a></p>

По мнению Путина, содержанием туристического продукта должны заниматься люди, которые знают и любят страну.

Ранее Лайф сообщал о планах Минэкономразвития запустить в 2020 году въезд в Россию по электронным визам.

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