Путин считает, что Россия может возглавить международные туристические рейтинги

Глава государства убеждён, что созданием продукта для путешественников должны заниматься знающие и любящие страну люди.

У России есть все основания быть в числе государств, являющихся лидерами международных рейтингов самых востребованных мест для путешествий на планете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества, сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что осенью 2019 года страна принимает Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации, и подчеркнул необходимость сделать всё, чтобы туристический потенциал РФ осознали представители мировой туриндустрии.

Путин отметил, что важную роль в привлечении туристов играет наличие соответствующей инфраструктуры. Глава государства уточнил, что отсутствие ярких и продуманных маршрутов не могут компенсировать хорошие отели и транспортная доступность.

По мнению Путина, содержанием туристического продукта должны заниматься люди, которые знают и любят страну.

Ранее Лайф сообщал о планах Минэкономразвития запустить в 2020 году въезд в Россию по электронным визам.