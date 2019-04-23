Путин поддержал создание парковой зоны в исторической части Санкт-Петербурга

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Путин поддержал создание парковой зоны в исторической части Санкт-Петербурга

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Фото: © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург ознакомился с проектом изменения набережной Малой Невы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

О том, что вместо зданий Верховного суда на проспекте Добролюбова предлагается обустроить парковую зону и театрально-выставочный комплекс, главе государства рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Идею создания парковой зоны Владимир Путин поддержал.

Ранее президент посетил в Санкт-Петербурге "Северную верфь" и Суворовское училище.

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