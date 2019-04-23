Историк назвал инсинуациями слухи о побеге Гитлера в Аргентину. И вот почему

Лайф обсудил альтернативную версию развития событий, которая всплыла из рассекреченных документов ФБР, со специалистом по Третьему рейху. Он уверен: эта песня не нова, но вряд ли имеет под собой основания.

Военный историк, автор многочисленных исследований по военным и политическим формированиям Третьего рейха Константин Семенов в беседе с Лайфом прокомментировал версию о том, что Адольф Гитлер вовсе не покончил с собой 30 апреля 1945 года, а сбежал со своими приближёнными на подлодке в Аргентину.

По словам эксперта, эти слухи появились не сегодня и не вчера, а сразу после окончания войны. Причём до подводного пути дошли методом исключения.

— По сути дела у Гитлера было две возможности уйти из Германии: это либо воздушным путём на каком-либо самолёте, что практически было исключено на тот момент, поскольку авиация союзников и Советского Союза полностью контролировала воздушное пространство над Европой, и, кроме того, в последние дни Третьего рейха существовала достаточно большая проблема с топливом. Ну, и оставался морской путь на подводных лодках, — рассуждает историк.

По словам Семенова, некоторым приближённым фюрера, несомненно, удалось сбежать в Латинскую Америку, но это были люди невысокого полёта, а не верхушка. Кроме того, "потерянный флот" Гитлера не так давно был обнаружен затонувшим у берегов Турции, что также почти обнуляет шансы успешного бегства нацистов за рубеж.

— Так что, мне кажется, что эта версия уже практически полностью развеяна, — добавил собеседник Лайфа. — Это всё является инсинуациями, ни в какую Аргентину он не сбежал.

Напомним, что ранее во вторник ФБР рассекретило документы, в которых фигурировала возможность такого развития событий в судьбе фюрера. Версию побега в штаб-квартиру передал один из агентов. По предварительной информации, Гитлер якобы мог совершить побег через пять месяцев после даты его предполагаемого самоубийства. А в Аргентине шесть высокопоставленных чиновников якобы дали убежище Гитлеру — ранчо в южной части Анд.