Киркоров и Мадонна будут жить в одном отеле во время Евровидения

Народный артист России Филипп Киркоров и американская певица Мадонна остановятся в одном отеле во время проведения Евровидения-2019 в Израиле. Об этом исполнитель рассказал сам.
— Израиль очень готовится... Не секрет, что на заключительном вечере будет выступать Мадонна. Мы живём с ней в одном отеле, — отметил Киркоров на пресс-конференции, которую транслировал Лайф.
Ранее стало известно, что выступление Мадонны в финале Евровидения обойдётся организаторам в один миллион долларов.
На Евровидении выступит также Верка Сердючка среди других победителей песенного конкурса разных лет.
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