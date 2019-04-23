Киркоров и Мадонна будут жить в одном отеле во время Евровидения

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Киркоров и Мадонна будут жить в одном отеле во время Евровидения

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Филипп Киркоров. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Выступление певицы в финале конкурса обойдётся организаторам в один миллион долларов.

Народный артист России Филипп Киркоров и американская певица Мадонна остановятся в одном отеле во время проведения Евровидения-2019 в Израиле. Об этом исполнитель рассказал сам.

Израиль очень готовится... Не секрет, что на заключительном вечере будет выступать Мадонна. Мы живём с ней в одном отеле, — отметил Киркоров на пресс-конференции, которую транслировал Лайф.

Ранее стало известно, что выступление Мадонны в финале Евровидения обойдётся организаторам в один миллион долларов.

На Евровидении выступит также Верка Сердючка среди других победителей песенного конкурса разных лет.

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