На Украине депутаты поспорили из-за "мовы" и "свинячьего языка"

Нимченко потребовал от Княжицкого извинений и хотел, чтобы коллега уточнил, о каком именно языке говорил.

Украинские депутаты на заседании Верховной рады поспорили из-за "мовы" и "свинячьего языка". В ходе обсуждения поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного Василий Нимченко сказал Николаю Княжицкому, что считает неправильным делать ссылки на другие законодательные акты и не прописывать норму в законе, отметив, что речь идёт о "функционировании языка".

Княжицкий ответил коллеге, заявив, что закон не регулирует продажу и распространение "языка телячьего, свинячьего в магазинах".

Нимченко потребовал от Княжицкого извинений и заявил, что если речь идёт о языке национальных меньшинств, то это позор. Депутат хотел, чтобы коллега уточнил, какой язык он назвал "свинячьим и собачьим". Княжицкий сказал, что уважает языки всех нацменьшинств.

В ходе своего выступления Нимченко попытался перейти на русский язык, однако ему не дали договорить.

Ранее Лайф сообщал о намерении действующего президента Украины Петра Порошенко принять закон о языке. О его поддержке заявил и будущий президент страны Владимир Зеленский.