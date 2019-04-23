Задержанные боевики планировали использовать дроны с бомбой для атаки на полицию

Задержанные члены ячейки ИГИЛ*, которые планировали совершить атаку на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном, рассказали подробности готовящихся терактов. В ходе допроса один из них признался, что террористы хотели использовать квадрокоптеры с бомбой.

— Я готовил план по нападению, хотел купить квадрокоптер и установить на нём специальный спусковой механизм, который делают в ИГИЛ, хотел использовать самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами и прикреплённое к квадрокоптеру, хотел совершить атаку с воздуха, — заявил один из боевиков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержания были на территории Махачкалы и в Грозном. Всего поймано пять членов законспирированной ячейки боевиков. У них нашли револьвер, гранаты, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, три боевых ножа, два магазина от калашникова и более 80 патронов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.