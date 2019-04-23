В "Игре престолов" сыграл бывший замглавы ЦРУ

Он появился в серии "Рыцарь семи королевств" и сыграл эпизодическую роль крестьянина.

Во второй серии восьмого сезона "Игры престолов" сыграл бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн. Об сообщила пресс-служба ведомства.

Он появился в эпизоде "Рыцарь семи королевств". Коэн сыграл крестьянина в сцене, где Луковый рыцарь раздаёт похлебку укрывшимся в Винтерфелле крестьянам и убеждает их встать на защиту замка от войска Короля ночи.

— Преимуществом работы в ЦРУ является возможность путешествовать по миру. Судя по всему, оно распространяется и на другие миры, — пошутили в пресс-службе.

Коме работы в ЦРУ Дэвид Коэн известен своей активной борьбой с финансированием терроризма. За эту деятельность он получил прозвище "финасовый Бэтмен".

Ранее Лайф сообщал, что букмекеры ставят на Джона Сноу в "Игре престолов".