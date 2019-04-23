Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества

Адвокаты не исключают, что бизнесмен обжалует приговор в установленный законодательством срок.

Бывшая супруга председателя совхоза им. Ленина Павла Грудинина Ирина отсудила у экс-супруга две трети имущества. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Мальбин.

— Сегодня мы можем сказать, что это имущество состоит из акций ЗАО "Совхоз им. Ленина", а также банковских счетов и финансовых инструментов. При этом суд учёл, что Ирина Игоревна является инвалидом и не имеет высокого дохода, в отличие от Павла Николаевича, — сказал он.

Мальбин добавил, что Грудинина полностью удовлетворена результатом. По словам адвоката, законом предусмотрен месячный срок для обжалования решения. Юрист не исключил, что Грудинин обжалует приговор.

Напомним, Ирина и Павел Грудинины официально развелись в июле прошлого года после 37 лет брака. По мнению женщины, председатель совхоза им. Ленина при разводе скрыл значительную часть своего состояния для ухода от раздела имущества.

Ранее экс-супруга члена КПРФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить её безопасность на время раздела имущества с бывшим мужем, которое оценивается в 120 млрд. Полиция пообещала обеспечить безопасность Грудининой.