Певица Бьянка угодила под капельницу из-за просрочки

У звезды диагностировали пищевую токсикоинфекцию или, проще говоря, отравление. Сейчас девушке уже лучше.

Известная певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, выложила в соцсетях фотографию, где она лежит под капельницей и с зафиксированным на руке тонометром. Причиной плохого самочувствия звезды оказалось банальное пищевое отравление.

— Не ешьте просроченную еду, — предупредила певица своих поклонников в подписи под фото.

Судя по всему, обошлось без госпитализации: первую помощь певице оказали в домашних интерьерах. Кромке того, Бьянка сообщила, что уже на следующий день у нее запланировал эфир на радио. Так и произошло: уже на утро артистка сменила постельный режим на концертный образ и, не до конца окрепнув, отправилась презентовать новый клип.

Не на шутку перепуганные фанаты пожелали звезде скорейшего выздоровления. Редакция Лайфа присоединяется к этим словам.

Ранее сообщалось, что новую солистку группы Serebro Ирину Титову госпитализировали после выступления. Причиной плохого самочувствия артистки могла стать лакунарная ангина.