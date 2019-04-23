В Москве безработный украл у артистки ансамбля ФСБ скрипку за 1,3 млн рублей

Приезжий из Барнаула схватил кофр с инструментом и личные вещи женщины, когда она находилась в салоне связи.

В Москве 47-летний мужчина украл у жительницы столицы скрипку и личные вещи общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ВАО.

По данным телеканала "360", от действий безработного из Барнаула пострадала артистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

Сама потерпевшая рассказала, что оперативники сумели задержать злоумышленника по горячим следам.

— Инструмент ценный, мастеровой инструмент, профессиональный, он у меня с 15 лет, — сказала женщина, отметив, что не может себе представить жизни без этой скрипки.

Задержанный мужчина утверждает, что женщина сама отдала ему вещи, сказав "забирай всё", когда он был "с бодуна". По его версии, он не мог украсть скрипку и другие вещи, потому что в магазине было много свидетелей, а просто забрал предложенное. Безработный говорит, что не знал, что конкретно ему "отдали".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.