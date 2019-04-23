Вице-премьер предложил увеличить скорость на федеральных трассах

Максим Акимов уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ возможности таких изменений.

Вице-премьер Максим Акимов выступил с предложением увеличить допустимую скорость на федеральных трассах до 110 км/ч. Об этом он сообщил в кулуарах IV конференции "Безопасная дорога".

Как рассказал Акимов, Минтрансу и МВД уже поручили проанализировать возможность таких изменений.

— Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года — провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч, — сказал вице-премьер.

По его мнению, в первую очередь такая возможность будет проверяться на новых скоростных трассах и дорогах после капитального ремонта.

Сейчас вне населённых пунктов максимально допустимая скорость составляет 90 км/ч. А на магистралях максимальная скорость — 110 км/ч.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил о дате начала строительства дороги между новыми и старыми Химками.