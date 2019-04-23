В Союзе садоводов рассказали, почему люди боятся покупать дачи

Дачная реформа, из-за которой россиянам придётся регистрировать дачи и платить налог, вызвала панику у граждан. В этом уверена руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года на 22% увеличилось число дачников, желающих продать свой участок, в сравнении с таким же периодом годом ранее.

— Те мои знакомые садоводы, кто ставил строения на кадастровый учёт, получали налог 192 рубля в год. Множатся слухи, которые и порождают панику. Надо их пресекать. Население мало об этом информировано. Есть специальные сайты, где отражена вся информация, в том числе ФНС, Минюста, БТИ, — рассказала Бурякова в интервью Национальной службе новостей.

Она отметила, что в некоторых СМИ сообщается даже о рекордных штрафах или изъятии участков при неправильном оформлении.

Ранее Лайф приводил советы экспертов Федеральной кадастровой палаты Росреестра о том, как правильно оформить все документы для покупки загородной недвижимости.