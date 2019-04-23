В ЯНАО игра со спичками обернулась смертью двухлетней девочки

Одна их них упала на утеплитель, который моментально вспыхнул. Ещё двое детей пострадали.

В двухэтажном жилом доме в селе Мыс Каменный Ямало-Ненецкого автономного округа случился пожар из-за игры ребёнка со спичками. Одна из непотушенных спичек упала на утеплитель, который моментально загорелся.

В результате ЧП погибла двухлетняя девочка и пострадали двое детей и их мать. Пострадавшие надышались угарным газом. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице Салехарда.

— Жильцы дома, предупреждённые ребёнком, стали спешно покидать горящее помещение. Семья, проживающая на втором этаже, во время эвакуации в сильном дыму потеряла двухлетнюю девочку. Её тело обнаружили пожарные, — сообщается на сайте окружного Следственного управления СК РФ.

Ранее семья из шести человек погибла при пожаре в частном доме в Казани.