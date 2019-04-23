Меркель позвонила Зеленскому после его победы на выборах президента Украины

Канцлер пригласила шоумена в Германию и подчеркнула, что Киев и впредь может рассчитывать на активную поддержку Берлина на пути реформ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который одержал победу на президентских выборах на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Федерального правительства Германии.

В ходе разговора Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Киеву на пути реформ, а также поддерживать права Украины на суверенитет и территориальную целостность.

Зеленский в свою очередь поблагодарил власти Германии за поддержку Украины и выразил заинтересованность в прогрессе в нормандском формате.

Меркель пригласила Зеленского в Германию, стороны договорились поддерживать тесные контакты.

Ранее Меркель направила Зеленскому поздравительную телеграмму, в которой сердечно поздравила с победой на выборах президента Украины.

Напомним, по результатам обработки 100% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Действующий президент Украины Пётр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей.