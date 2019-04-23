Авербух назвал правильным решение Ковтуна завершить карьеру

Он отметил, что в спортивной карьере фигуриста были очень хорошие сезоны и громкие победы.

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух считает правильным и мужественным решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру. Об этом спортсмен рассказал в беседе с порталом News.ru.

— Я хочу пожелать Максиму найти себя в жизни. Он умный и талантливый парень. Наверное, не всё получилось в спортивной карьере, хотя были очень хорошие сезоны и громкие победы, — сказал Авербух.

Авербух напомнил, что Ковтун не раз занимал европейский пьедестал и был в шаге от чемпионата мира. Серебряный призёр ОИ добавил, что будет рад, если фигурист станет спортивным тренером.

Как сообщалось ранее, российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. По словам 23-летнего фигуриста, год назад у него не было мыслей об уходе, а сейчас пришло чёткое осознание.