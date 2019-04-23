В ГИБДД назвали основную причину дорожных аварий в России

ДТП часто происходят после того, как водители превышают скорость или выбирают её не в соответствии с условиями движения.

ДТП на российских дорогах, в том числе с участием детей, чаще всего происходят по причине нарушения скоростного режима. Об этом журналистам рассказал начальник ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников, сообщает ТАСС.

Черников уточнил, что это превышение скорости или выбор скорости не в соответствии с условиями движения.

Глава ведомства отметил, что в 2018 году в авариях, произошедших по таким причинам, погибло 380 несовершеннолетних. Черников считает, что в подсознании человека, который перевозит ребёнка, должны быть мысли о безопасном вождении.

Как ранее писал Лайф, Черников выступил с инициативой снизить порог скорости для перевозящих детей автомобилистов на 20 км/час от той, которая является максимальной.