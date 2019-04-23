Пашинян дал совет Зеленскому, как выстроить отношения с Путиным

Премьер Армении Никол Пашинян дал победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому советы по выстраиванию отношений с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РБК.
По мнению Пашиняна, в общении с российским лидером нужно быть предельно честным.
— Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным], — сказал премьер Армении.
В то же время он добавил, что такой совет касается не только общения с президентом России. Это, как отметил Пашинян, оценит любой человек.
— Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях, — резюмировал он.
Напомним, сегодня на Украине обработали 100% протоколов второго тура президентских выборов. За Владимира Зеленского проголосовало свыше 13,5 миллиона избирателей, а за действующего главу государства Петра Порошенко — более 4,5 миллиона.
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