Пашинян дал совет Зеленскому, как выстроить отношения с Путиным

В частности, по мнению главы правительства республики, нужно быть предельно честным.

Премьер Армении Никол Пашинян дал победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому советы по выстраиванию отношений с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РБК.

По мнению Пашиняна, в общении с российским лидером нужно быть предельно честным.

— Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным], — сказал премьер Армении.

В то же время он добавил, что такой совет касается не только общения с президентом России. Это, как отметил Пашинян, оценит любой человек.

— Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях, — резюмировал он.

Напомним, сегодня на Украине обработали 100% протоколов второго тура президентских выборов. За Владимира Зеленского проголосовало свыше 13,5 миллиона избирателей, а за действующего главу государства Петра Порошенко — более 4,5 миллиона.