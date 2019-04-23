Нетаньяху решил назвать в честь Трампа посёлок на Голанах

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Нетаньяху решил назвать в честь Трампа посёлок на Голанах

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Биньямин Нетаньяху. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Так он хочет выразить благодарность президенту США за признание этих земель еврейским государством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается назвать посёлок на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.

Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа населённый пункт на Голанских высотах, — приводит слова премьер-министра пресс-служба.

Нетаньяху сообщил, что в скором времени предоставит проект своего решения на утверждение правительства. Официальный представитель Нетаньяху Офир Гендельман подчеркнул, что речь идёт не о переименовании населённого пункта на Голанах, а о создании нового.

Ранее президент США Дональд Трамп признал Голанские земли частью Израиля.

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