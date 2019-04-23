Волкер поддержал Зеленского в желании наладить диалог с Москвой

По мнению политика, возможность переговоров появилась именно со сменой власти на Украине.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал бы прямые переговоры между новоизбранным президентом Незалежной Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом западный политик заявил в эфире программы NewsHour на PBS.

— Украине и России необходимо вести прямые переговоры, и я думаю, что желание Зеленского поговорить с Путиным — это хорошо, а не плохо, — отметил он.

По мнению Волкера, сам факт того, что на Украине сменилась власть, создаёт условия для диалога с Москвой.

Напомним, что в Госдепе оценили выборы на Украине как конкурентные, а их итоги, по мнению американских дипломатов, отражают волю народа.

Ранее во вторник ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.