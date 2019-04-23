В Югре рядом с детским садом нашли кладбище животных

В городской администрации заявили, что уже утилизировали трупы в специальной яме.

В Югорске недалеко от детского сада нашли несанкционированное кладбище животных. Об этом со ссылкой на местного депутата Антона Пантина сообщает РИА Ura.ru.

Пантин сообщил, что трупы домашних коз были найдены в 100 метрах от нового детского сада "Радуга". По словам депутата, их обнаружили местные жители.

— Торчат копыта. Кто-то устроил на поле кладбище домашних животных, — написал Пантин в посте в соцсети.

В городской администрации агентству сообщили, что трупы коз уже утилизировали в специальной биологической яме. Специалисты провели дезинфекцию места обнаружения умерших животных, отобрали и отправили на анализ пробы грунта.

В мэрии подчеркнули, что жилых домов в непосредственной близости от места обнаружения незаконного кладбища нет, и исключили контакт воспитанников детсада с данным местом.

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