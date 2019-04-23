Во Львове педагог отказался от ученика, потому что его отец поддержал Зеленского

Он заявил, что не может работать с человеком, чья семья изменила основным положениям патриотизма.

Заслуженный артист Украины и руководитель художественного центра FoRa Владимир Кудовба отказался обучать вокалу 11-летнего мальчика, чей отец проголосовал за Владимира Зеленского. Об этом сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошёл вечером 21 апреля после объявления результатов первого экзитпола второго тура выборов президента Украины. Депутат Новороздольского горсовета Анатолий Шалаев опубликовал фотографию Зеленского с надписью "Наш президент". Это возмутило некоторых пользователей соцсетей, в том числе и Владимира Кудовбу.

Под фотографией он написал, что разрывает договор на обучение 11-летнего сына Анатолия Шалаева — Тараса.

— Я не смогу работать с человеком, который, на мой взгляд, изменил основным положениям патриотизма и любви к своему языку и культуре, — объяснил своё решение артист.

Кудовба также заявил, что не может работать с человеком, который его предал, объяснив это тем, что ему "так же больно". Он сравнил оппонента с предателем народа.

Сам Шалаев считает конфликт исчерпанным, поскольку Кудовба затем извинился перед его женой и сыном. Однако своего решения о расторжении договора артист не изменил.

Ранее глава Львовской области подал в отставку после победы Владимира Зеленского на выборах.