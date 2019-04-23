Экономист согласился, что для здорового образа жизни нужна высокая зарплата

ЗОЖ, к примеру, предполагает правильное питание, а для этого нужно иметь определённый уровень дохода.

Доктор экономических наук, директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в беседе с Лайфом прокомментировал слова главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова о том, что здоровый образ жизни возможен только при высокой зарплате. Экономист согласен с таким мнением.

— Вообще, здоровый образ жизни, во-первых, предполагает правильное питание. А правильное питание — это надо иметь определённый уровень дохода, это же нужно следить и покупать те продукты, которые рекомендуют, рацион должен быть правильным, это не каждый может себе позволить. И заканчивая способами проведения досуга, — говорит он.

Вишневский привёл аналогию и отметил, что желание человека выпить может быть связано с тем, что ему некуда пойти или нечем заняться.

— Это не вопрос их личного выбора. Просто для того, чтобы человек ходил в театр, а не сидел и не стучал в домино, нужно много чего, включая, конечно, и достаток материальный, — сказал экономист.