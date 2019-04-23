Сообщения о пожаре в Версале приняли за угрозу историческому дворцу

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Сообщения о пожаре в Версале приняли за угрозу историческому дворцу

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Крупное возгорание произошло в гараже, расположенном примерно в километре от бывшей резиденции французских королей.

Крупный пожар, произошедший во французском городе Версаль, многие СМИ приняли за угрозу историческому дворцу.

Как уточняет BFM TV, возгорание произошло в гараже. На месте инцидента работало около 80 пожарных. Спасателям пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. В результате пожара был легко ранен один человек.

Пользователи соцсетей были обеспокоены сообщениями о возгорании и сначала приняли их за угрозу бывшей резиденции французских монархов из-за недавнего пожара в соборе Парижской Богоматери, который уничтожил крышу и знаменитый шпиль здания.

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