Сообщения о пожаре в Версале приняли за угрозу историческому дворцу

#NotreDame...#Versailles...pic.twitter.com/JTM80eIKv8— Roman Motychak (@motytchak) 23 апреля 2019 г.
Крупный пожар, произошедший во французском городе Версаль, многие СМИ приняли за угрозу историческому дворцу.
Как уточняет BFM TV, возгорание произошло в гараже. На месте инцидента работало около 80 пожарных. Спасателям пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. В результате пожара был легко ранен один человек.
BREAKING: Massive fire raging in French city of Versailles. pic.twitter.com/39PZKqVZeq— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 23 апреля 2019 г.
Пользователи соцсетей были обеспокоены сообщениями о возгорании и сначала приняли их за угрозу бывшей резиденции французских монархов из-за недавнего пожара в соборе Парижской Богоматери, который уничтожил крышу и знаменитый шпиль здания.
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