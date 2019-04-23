Глава Тернопольской области тоже решил уйти в отставку из-за Зеленского

Он поддерживал политический курс Петра Порошенко, который проиграл президентские выборы.

Губернатор Тернопольской области Украины Степан Барна заявил, что решил оставить свой пост после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского.

— Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу ему заявление об отставке, — сообщил он в видеообращении, опубликованном на странице в "Фейсбуке".

Своё решение политик объяснил тем, что относится к тем 25%, кто поддерживает политический курс Петра Порошенко. Однако глава области подчеркнул, что со своей стороны поможет всем, кто будет работать над развитием Украины.

Ранее Лайф сообщал, что после поражения Петра Порошенко на президентских выборах в отставку решили уйти глава Львовской области Олег Синютка, глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко и глава Закарпатской области Геннадий Москаль.