Самая тяжёлая женщина России решила сбросить 100 килограммов к свадьбе

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Самая тяжёлая женщина России решила сбросить 100 килограммов к свадьбе

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Жительница Волгограда Наталья Руденко, которую называли самой тяжёлой женщиной страны из-за веса почти 300 килограммов, заявила, что собирается сбросить вес до 130 килограммов до своей свадьбы. Об этом сообщает Lenta.ru

<p>Кадр из интервью Натальи Руденко Лайфу</p>

Пару дней назад Лайф рассказывал, что женщине уже удалось скинуть 40 килограммов благодаря операции по урезанию желудка. Женщина рассказала, что теперь она весит 225 килограммов, намного лучше себя чувствует и верит в свои силы.

Осенью прошлого года Наталье сделал предложение любимый мужчина, и она поделилась с Лайфом, какими методами она борется с ожирением, чтобы пойти под венец стройной и счастливой.

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