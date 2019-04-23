Самая тяжёлая женщина России решила сбросить 100 килограммов к свадьбе

Жительница Волгограда Наталья Руденко, которую называли самой тяжёлой женщиной страны из-за веса почти 300 килограммов, заявила, что собирается сбросить вес до 130 килограммов до своей свадьбы. Об этом сообщает Lenta.ru

Пару дней назад Лайф рассказывал, что женщине уже удалось скинуть 40 килограммов благодаря операции по урезанию желудка. Женщина рассказала, что теперь она весит 225 килограммов, намного лучше себя чувствует и верит в свои силы.

Осенью прошлого года Наталье сделал предложение любимый мужчина, и она поделилась с Лайфом, какими методами она борется с ожирением, чтобы пойти под венец стройной и счастливой.