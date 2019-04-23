Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа

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Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа

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Мария Максакова. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Этим она разрушила основную версию прокурора Украины Юрия Луценко о причастности ФСБ.

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова поменяла свои показания на судебном процессе по убийству супруга. Об этом пишет издание Страна.ua.

Максакова заявила, что подозреваемый Владимир Тюрин, как и ФСБ, не имеют никакого отношения к убийству.

Эти показания разрушили основную версию, выдвинутую прокурором Украины Юрием Луценко. Максакова считает, что в убийстве виноват друг её мужа Денис Панаитов. В его квартире супруги поселились после бегства на Украину.

Два года назад в центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Спустя год МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена Владимира Тюрина по подозрению в убийстве.

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